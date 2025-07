Il glifosato è cancerogeno o no?

Il glifosato è o non è cancerogeno? Con Francesco Forastiere, medico ed epidemiologo, parliamo dei risultati di un recentissimo studio che evidenzia una cancerogenicità del glifosato e degli erbicidi a base di glifosato in animali da laboratorio per diversi tipi di tumore. Per ora il glifosato è classificato nel gruppo 2A dell’IARC, cioè nei probabili cancerogeni.

Intervista, sigla e montaggio: Jacopo Mengarelli