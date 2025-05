Live 21 maggio: Clima, eventi estremi e media

Mercoledì 21 maggio alle 18.30 webinar di Climate Media Center Italia e Scienza in rete su Clima, eventi estremi e media. Come comunicare gli eventi meteorologici estremi nell’era della crisi climatica? La guida redatta dagli esperti di World Weather Attribution (WWA), tradotta in italiano da Climate Media Center Italia (CMC), dà una serie di consigli ai giornalisti. Ne discutono Giorgio Vacchiano (CMC Italia), Serena Giacomin (Italian Climate Network), Elisabetta Tola (Facta.eu), moderati da Jacopo Mengarelli (Scienza in rete). Il webinar, gratuito, si può seguire sul sito e sul canale YouTube di Scienza in rete, con la possibilità di porre domande e partecipare con osservazioni e commenti.