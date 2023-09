Greenweek Milano 2023. Ambiente e comunità: incontri sul verde a Milano

Dal 26 settembre al 1° ottobre torna a Milano la Green Week, per rilanciare ecologia e verde urbano come strumenti per il benessere e la resilienza della città. Le molte iniziative verdi coinvolgono tutti i soggetti impegnati nella salvaguardia dell'ambiente, del verde e della biodiversità: un modo per affermare l'importanza del verde di prossimità, dei giardini e dei viali alberati, delle piazze intese come luoghi di aggregazione, della condivisione degli spazi.

Il 27-28 diretta streaming su Scienza in rete gli eventi in programma al Museo di Storia naturale di Milano.

27 settembre

9.30 - Saluti istituzionali

Chiara Fabi (Museo di Storia Naturale di Milano)

10.00 - 1782 Da via Senato ai bastioni: progetto di verde pubblico

Alberto Guzzi (già Comandante Provinciale CFS)

10.30 - I giardini di Porta Venezia dal 1880 a oggi

Filippo Pizzoni (Orticola di Lombardia)

11.00 - L'affascinante richiamo dei fiori nei Giardini Montanelli e Belgioioso

Gabriele Galasso (Museo di Storia Naturale di Milano)

11.45 Gli alberi dei Giardini Montanelli

Silvestro Acampora (Comune di Milano, Direzione Verde e Ambiente)

12.15 - La Basilica di San Dionigi. Novità dagli scavi archeologici nel Parco Indro Montanelli

Antonella Ranaldi (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato)

Anna Maria Fedeli, Tommaso Quirino (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano)

Giuliana Cuomo (Cooperativa Archeologia)

14.00 - Gli animali intorno al Museo di storia naturale di Milano

Giorgio Bardelli (Museo di Storia Naturale di Milano)

14.30- Progetto habitat trees ai Giardini Montanelli: studio e conservazione della biodiversità

Emilio Padoa Schioppa, Claudia Canedoli (Università di Milano Bicocca)

15.00 - I parchi cittadini, custodi della biodiversità

Assessora Elena Grandi

15.30- La citizen science e lo studio della biodiversità urbana: l'esperienza del progetto guardami

Marina Nova (Liceo Artistico di Brera)

28 settembre

9.00 - Saluti istituzionali

9.30 - BAM come un modello nazionale per la cura di uno spazio verde pubblico: luogo di biodiversità, cultura, comunità e benessere dei cittadini

Elena Guariso (Biblioteca degli Alberi)

10.00 - L'orto botanico di Brera: giardino storico, museo e istituzione scientifica

Antonella Testa (Orto Botanico di Brera)

10.30 - Orticola di Lombardia: una associazione per Milano

Filippo Pizzoni (Orticola di Lombardia)

11.15 - Museo botanico “Aurelia Josz”: un osservatorio e laboratorio in evoluzione

Donatella Stergar (Comune di Milano. Direzione Verde e Ambiente)

11.35 - Comunemente verde: un mondo di piante in città

Beatrice Marchesini (Comune di Milano. Direzione Verde e Ambiente)

11.55 - Progetto Area Porto di mare

Luisa Toeschi, Gianluca Vargiu (Italia nostra. Sezione Lombardia)

14.00 - Il verde naturale in ambito urbano: un’opportunità per la biodiversità e la qualità della vita

Galasso (Museo di Storia Naturale di Milano)

14.30 - Esempi di parchi agricoli urbani a milano: i casi del Parco delle cave e del Parco del Ticinello

Cesare Salvetat (Comune di Milano. Direzione Verde e Ambiente)

15.00 - La goccia. Che suono ha la bonifica?

Gianluca Rapaccini, Lorenzo Fassi (Terrapreta)

15.30 - La piazza d'armi, un'avventura meravigliosa

Licia Martelli (Le giardiniere)

16.00 - Monte Stella, resilienza e biodiversità

Andrea Curcio (Ambiente Acqua)