Cosa resta del DOGE: l’impatto di Trump e Musk sulla ricerca scientifica

Dopo quattro mesi di attività, Elon Musk ha abbandonato il suo ruolo di capo del Department of Government Efficiency (DOGE), avendo fallito nel trovare anche solo una frazione dei 2.000 miliardi di dollari di risparmi originariamente promessi: al momento sul sito DOGE si elencano risparmi per 180 miliardi di dollari, molti dei quali sono ancora in fase di proposta o negoziazione congressuale (o al vaglio dei giudici).

L'89% degli americani supporta ancora l'eliminazione degli sprechi nella spesa pubblica, ma l'approccio del DOGE e dell'amministrazione Trump appare indiscriminato e potenzialmente dannoso: l'esperimento di Musk nel governo si è rivelato più una vendetta contro una burocrazia che vedeva come nemica dell'innovazione piuttosto che un'operazione mirata all'eliminazione degli sprechi. Se i vantaggi per i contribuenti sono minimi, non così i danni per il mondo della ricerca scientifica. Emblematico Il caso dell'Università di Washington, dove un progetto è stato interrotto per risparmiare $866 dopo averne spesi circa 200.000, simboleggia l'irrazionalità di questo approccio. Non si tratta di eliminare sprechi, ma di amputare indiscriminatamente parti vitali dell'ecosistema scientifico statunitense la cui leadership rischia di essere compromessa con implicazioni significative per l'innovazione, la salute pubblica e la sicurezza globale.

L'impatto dei tagli si estende ben oltre singole istituzioni, colpendo l'intero ecosistema della ricerca americana. Tra le agenzie federali, la National Science Foundation e i National Institutes of Health hanno subito riduzioni significative, con la NSF che ha dimezzato i suoi prestigiosi programmi di borse di studio per dottorandi. L'Environmental Protection Agency ha visto smantellare la sua divisione di ricerca principale, mentre la NASA ha dovuto cancellare progetti di monitoraggio climatico e missioni planetarie. Il Department of Defense ha terminato decine di studi sulle scienze sociali, e il CDC ha eliminato programmi di prevenzione delle malattie croniche. USAID è stato sostanzialmente azzerato, interrompendo miliardi in programmi di salute globale.

Tagli ai finanziamenti per agenzia governativa

Dal lato delle università e istituzioni di ricerca, Harvard University, Johns Hopkins University, Columbia University, Università della Pennsylvania dopo la cancellazione di centinaia di milioni in finanziamenti e contratti per servizi al governo hanno dovuto licenziare molti dipendenti, congelare assunzioni, cancellare viaggi per convegni. L'effetto si è esteso anche a istituzioni canadesi come la McGill University, dove ricercatori al lavoro sul cambiamento climatico hanno perso progetti finanziati dagli USA, dimostrando come i tagli abbiano superato i confini nazionali.

Tagli ai finanziamenti per ente ricevente

Mentre alcuni settori come l'intelligenza artificiale e le scienze quantistiche continuano a ricevere finanziamenti, l'amministrazione ha sistematicamente preso di mira i programmi di diversità, equità e inclusione, la ricerca climatica e le collaborazioni internazionali, seguendo gran parte della roadmap delineata nel Project 2025.

Analizzando i titoli dei progetti tagliati abbiamo estratto, tramite un algoritmo di machine learning, gli argomenti centrali: il risultato è una mappa semantica da cui emerge che Trump non ha tagliato la ricerca scientifica in generale, ma ha rimosso i topic clusters legati a equità sociale, giustizia ambientale, inclusione delle minoranze e supporto alle comunità vulnerabili.

Parole contenute nei titoli dei progetti che hanno subito un taglio dei finanziamenti

La risposta della comunità scientifica, che include crescenti proteste, azioni legali e iniziative alternative, dimostra la resilienza del settore, ma anche la gravità della situazione. Sono aumentati gli scienziati statunitensi che hanno presentato candidature per lavori all'estero tra gennaio e marzo 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024: questa inedita tendenza dei ricercatori USA a cercare opportunità all'estero potrebbe portare a una "fuga di cervelli" senza precedenti, e minare la posizione degli Stati Uniti come leader globale nella scienza e nella tecnologia.

Vediamo di seguito un'analisi dei recenti tagli alla ricerca scientifica, le loro conseguenze immediate e i potenziali impatti a lungo termine sul panorama scientifico statunitense e globale. L'analisi è basata su articoli recenti pubblicati su Nature che ha dedicato una sezione ad hoc per seguire le evoluzioni del duo Trum/Musk.

Panoramica dei tagli ai finanziamenti

Tabella 1: Panoramica dei tagli ai finanziamenti per la ricerca

Agenzia/Istituzione Tagli proposti/attuati Dettagli Fonti Johns Hopkins University $800+ milioni (USAID) 1.975 licenziamenti staff internazionale + 247 USA Nature (21 marzo 2025): "'All this is in crisis'" CDC (Centers for Disease Control) 33% (da ~$9.6 miliardi) Eliminazione programmi prevenzione malattie croniche; $39 milioni tagliati per screening Alzheimer Nature (02 maggio 2025): "Trump proposes unprecedented budget cuts to US science" Columbia University $400 milioni cancellati Fondi federali cancellati "per inazione continua nel proteggere studenti ebrei dalla discriminazione" Nature (21 marzo 2025): "'All this is in crisis'" University of Pennsylvania $175 milioni sospesi Finanziamenti federali sospesi per politiche su atleti transgender Nature (21 marzo 2025): "'All this is in crisis'" NIH (National Institutes of Health) circa 40% (da $48 miliardi a $27 miliardi) Riduzione dei 27 istituti e centri in 5 aree; ~800 sovvenzioni attive terminate; ~100 categorie di finanziamento eliminate (HIV, persone transgender, esitazione vaccinale e COVID-19) (feb-mar 2025); domande respinte raddoppiate (2.500 vs ~900); fine subawards esteri (~$500M/anno); consolidamento da 27 a 8 istituti proposto Nature (02 maggio 2025): "Trump proposes unprecedented budget cuts to US science" Nature (19 maggio 2025) Nature (30 aprile 2025) NSF (National Science Foundation) 56% (circa $5 miliardi) Taglio 80% programmi partecipazione gruppi sottorappresentati; borse dottorato GRFP dimezzate (da ~2.000 a 1.000); possibile taglio 50% staff; battaglia legale con 13 università su costi indiretti 15%; mantenimento finanziamenti IA e scienze quantistiche Nature (02 maggio 2025) Nature (08 aprile 2025) Nature (20 maggio 2025) NASA 24,3% Divisione scientifica (astrofisica, planetaria e scienze della Terra) tagliata di quasi la metà; cancellazione di satelliti per il monitoraggio climatico e piani per riportare campioni di roccia da Marte Nature (02 maggio 2025): "Trump proposes unprecedented budget cuts to US science" NOAA circa 25% (a $1,5 miliardi) taglio di una varietà di programmi di ricerca, dati e sovvenzioni dominati dal clima Nature (02 maggio 2025): "Trump proposes unprecedented budget cuts to US science" EPA (Environmental Protection Agency) 55% (a $4,2 miliardi) Smantellamento dell'Office of Research and Development (ORD); eliminazione del lavoro sulla "giustizia ambientale radicale" e "ricerca climatica woke" Nature (02 maggio 2025): "Trump proposes unprecedented budget cuts to US science" Dipartimento dell'Energia $5 miliardi in meno + $15 miliardi tagliati Riduzione del 13% dell'Office of Science, principalmente per la ricerca sul clima e l'energia pulita Nature (02 maggio 2025): "Trump proposes unprecedented budget cuts to US science" Dipartimento della Difesa 91 studi terminati Cancellazione dell'iniziativa Minerva Research Initiative che supportava la ricerca di base in scienze sociali Nature (21 marzo 2025): "'Boggles the mind': US defence department slashes research on emerging threats" USAID $800+ milioni taglio di finanziamenti per programmi di tubercolosi e altri programmi di salute globale Nature (13 febbraio 2025): "'It is chaos': US funding freezes are endangering global health" US Geological Survey $564 milioni Eliminazione di progetti focalizzati sul cambiamento climatico e finanziamenti alle università Nature (02 maggio 2025): "Trump proposes unprecedented budget cuts to US science" WHO (partecipazione USA) ~$1 miliardo/anno Uscita USA dall'Organizzazione Mondiale della Sanità; interruzione collaborazioni CDC-WHO Nature (13 febbraio 2025): "'It is chaos'" PEPFAR (President's Emergency Plan for AIDS Relief) $6.5 miliardi a rischio Programma che fornisce farmaci antiretrovirali a 20+ milioni persone, principalmente in Africa Nature (13 febbraio 2025): "'It is chaos'" President's Malaria Initiative $1 miliardo Blocco distribuzione zanzariere, farmaci antimalarici e diagnostica Nature (13 febbraio 2025): "'It is chaos'"

Tabella 2: Progetti di ricerca cancellati o sospesi

Categoria di ricerca Progetti colpiti Impatto Fonti Ricerca sul clima National Climate Assessment, National Nature Assessment Licenziamento di quasi 400 scienziati esterni; tentativo di continuare la pubblicazione attraverso canali indipendenti Nature (02 maggio 2025): "Trump gutted two landmark environmental reports — can researchers save them?" Ricerca su HIV/AIDS 200+ sovvenzioni federali, programma PEPFAR Interruzione di trattamenti salvavita per oltre 20 milioni di persone, principalmente in Africa; sospensione di progetti per sviluppare vaccini Nature (22 aprile 2025): "Exclusive: a Nature analysis signals the beginnings of a US science brain drain" Ricerca sulla malaria President's Malaria Initiative Impossibilità di distribuire zanzariere trattate con insetticida, farmaci antimalarici e diagnostica Nature (13 febbraio 2025): "'It is chaos': US funding freezes are endangering global health" Long COVID RECOVER (iniziativa di ricerca da $1,8 miliardi) Inizialmente cancellata, parzialmente ripristinata dopo proteste Nature (07 aprile 2025): "Long COVID activists fought Trump team's research cuts and won ― for now" Ricerca COVID-19 Miliardi di dollari in finanziamenti Cancellazione di progetti che studiano il virus, le modalità di infezione e la risposta del governo alla pandemia Nature (07 aprile 2025): "Long COVID activists fought Trump team's research cuts and won ― for now" Difesa e Sicurezza 91 studi di scienze sociali taglio di ricerche sull'IA nel combattimento, estremismo online, sicurezza alimentare, rischi climatici Nature (21 marzo 2025): "'Boggles the mind': US defence department slashes research on emerging threats" Ricerca Internazionale Subawards esteri del NIH (~$500 milioni/anno) Fine di collaborazioni internazionali su malattie infettive emergenti, cancro e salute materno-infantile Nature (30 aprile 2025): "Exclusive: NIH to end billions of dollars in foreign research grants" Impatto del clima sulla salute Progetti del Department of Health Cancellazione di ricerche sugli effetti del cambiamento climatico sulla salute umana Documento aggiuntivo "paste.txt" (maggio 2025)

Tabella 3: Effetti sui ricercatori e sulle università

Impatto Dati/Statistiche Contesto Fonti Fuga di cervelli +32% di domande di lavoro all'estero (gen-mar 2025 vs 2024); +35% di visualizzazioni di annunci di lavoro all'estero Piattaforma Nature Careers; +68% solo a marzo 2025 Nature (22 aprile 2025): "Exclusive: a Nature analysis signals the beginnings of a US science brain drain" Domande di lavoro in Canada +41% (gen-mar 2025 vs 2024) Diminuzione del 13% di domande dal Canada verso gli USA Nature (22 aprile 2025): "Exclusive: a Nature analysis signals the beginnings of a US science brain drain" Interesse per posizioni in Europa +32% di domande e +41% di visualizzazioni (marzo 2025 vs marzo 2024) Diminuzione del 41% di domande dall'Europa verso gli USA Nature (22 aprile 2025): "Exclusive: a Nature analysis signals the beginnings of a US science brain drain" Ricercatori che considerano di lasciare gli USA 75% Sondaggio del team News di Nature Nature (22 aprile 2025): "Exclusive: a Nature analysis signals the beginnings of a US science brain drain" Borse di dottorato NSF Ridotte da circa 2.000 a 1.000 (aprile 2025) Livello più basso in 15 anni Nature (08 aprile 2025): "NSF slashes prestigious PhD fellowship awards by half" Tagli al personale 1.975 internazionali + 247 USA (Johns Hopkins), 1.200 (NIH), 20+ (NASA) Licenziamenti presso università e agenzie federali Nature (21 marzo 2025): "'All this is in crisis': US universities curtail staff and spending as Trump cuts take hold" Misure universitarie Congelamento delle assunzioni, restrizioni ai viaggi, moratorie sugli aumenti salariali Università colpite: Pittsburgh, MIT, Pennsylvania, Washington Nature (21 marzo 2025): "'All this is in crisis': US universities curtail staff and spending as Trump cuts take hold" Impatto sugli studenti Limitazione delle ammissioni ai dottorati Harvard, MIT, West Virginia University, UMass Chan Medical School Nature (21 marzo 2025): "'All this is in crisis': US universities curtail staff and spending as Trump cuts take hold" Chiusura di laboratori Ridimensionamento di programmi di ricerca Università della Pennsylvania e altre istituzioni hanno ridotto il personale e rescisso offerte di lavoro Documento aggiuntivo "paste.txt" (maggio 2025)

Tabella 4: Risposte e reazioni