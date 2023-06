Pubblichiamo il podcast "In un cerchio di padri" realizzato per il progetto 4E-Parent.

È un progetto europeo che intende promuovere l’impegno dei padri da subito nella cura di figlie e figli. Ha una declinazione nazionale per meglio contribuire a modificare atteggiamenti, abitudini, stereotipi e organizzazione sociale, prevenire la violenza di genere e accrescere il benessere di tutte le componenti della famiglia.

I cerchi dei padri sono un’opportunità preziosa, tutt’altro che scontata per gli uomini, di mettere a nudo, in uno spazio sicuro, sé stessi e il proprio rapporto con la genitorialità. Ne parliamo con Andrea, facilitatore dell’associazione Cerchio degli Uomini. Andiamo alla scoperta di una dimensione nella quale il confronto con il maschile, così come con la propria esperienza di paternità, diventa l’occasione per crescere individualmente in un cerchio di pari e di sviluppare una mascolinità ricca e accudente. Oltre l’educazione stereotipata del “guerriero”, solo e distaccato dalla propria emotività.

Intervista, musica e montaggio: Jacopo Mengarelli