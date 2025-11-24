Webinar 25 novembre ore 17.30 - Storia di Gaza. Terra, politica, conflitti

Eva Benelli discuterà con Arturo Marzano sul suo recente saggio Storia di Gaza - Terra, politica, conflitti (Il Mulino). Un tempo oasi fertile, Gaza oggi è un recinto di macerie e dolore. La sua storia è cruciale per comprendere il conflitto israelo-palestinese e le dinamiche degli equilibri politici in Medio Oriente. Eppure la sua storia non è soltanto tragedia: Gaza è anche il luogo in cui sono nate esperienze di non violenza, dialogo, tolleranza e sfida al patriarcato; è stata abitata dalla vita quotidiana, da persone che resistono e immaginano il futuro. Arturo Marzano ricostruisce la vicenda della Striscia dalla fine dell’Ottocento a oggi, andando oltre pregiudizi e semplificazioni ideologiche.

