fbpx Storia di Gaza. Terra, politica, conflitti | Scienza in rete

Webinar 25 novembre ore 17.30 - Storia di Gaza. Terra, politica, conflitti

Pubblicato il 24/11/2025
--
Tempo di lettura: 1 min

Eva Benelli discuterà con Arturo Marzano sul suo recente saggio Storia di Gaza - Terra, politica, conflitti (Il Mulino). Un tempo oasi fertile, Gaza oggi è un recinto di macerie e dolore. La sua storia è cruciale per comprendere il conflitto israelo-palestinese e le dinamiche degli equilibri politici in Medio Oriente. Eppure la sua storia non è soltanto tragedia: Gaza è anche il luogo in cui sono nate esperienze di non violenza, dialogo, tolleranza e sfida al patriarcato; è stata abitata dalla vita quotidiana, da persone che resistono e immaginano il futuro. Arturo Marzano ricostruisce la vicenda della Striscia dalla fine dell’Ottocento a oggi, andando oltre pregiudizi e semplificazioni ideologiche.

Segui il webinar in diretta, con la possibilità di fare domande e interventi, attraverso il sito o il canale YouTube di Scienza in rete.

 


Scienza in rete è un giornale senza pubblicità e aperto a tutti per garantire l’indipendenza dell’informazione e il diritto universale alla cittadinanza scientifica. Contribuisci a dar voce alla ricerca sostenendo Scienza in rete. In questo modo, potrai entrare a far parte della nostra comunità e condividere il nostro percorso. Clicca sul pulsante e scegli liberamente quanto donare! Anche una piccola somma è importante. Se vuoi fare una donazione ricorrente, ci consenti di programmare meglio il nostro lavoro e resti comunque libero di interromperla quando credi.


  • 60 letture

prossimo articolo

COP 30: ancora silenzio sui combustibili fossili

di Luca Carra
Pubblicato il 22/11/2025

La conferenza di Belém finisce con qualche piccolo passo avanti ma mancando gli obiettivi centrali della progressiva messa al bando delle fonti fossili e di una tabella di marcia per rendere operativa le azioni di contrasto alla deforestazione. Arrivano più soldi per l'adattamento, ma pochi impegni aggiuntivi dal mondo della finanza. In un modo spaccato più che mai in due non si poteva probabilmente fare di più. L'Europa si conferma al centro della transizione, ma da sola non basta.

Ambiente

Si è chiusa la COP 30, come previsto senza menzionare nel testo finale (il global mutirāo)  la fine programmata dei combustibili fossili. Se ne tornerà a parlare nel 2026 in un incontro per non lasciare cadere nel dimenticatoio l’obiettivo più importante. Magra soddisfazione. Nemmeno c'è stata chiarezza sull'obiettivo altrettanto impegnativo di fermare la deforestazione. 

 