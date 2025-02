Darwin Day Milano 2025 - Live 12 e 13 febbraio

Dal 12 al 13 febbraio torna il Darwin Day al Museo di Storia Naturale. Quale sarebbe stato il futuro del ventiduenne Charles Darwin se non fosse stato scelto come naturalista del Beagle? Come si sarebbe evoluta la vita di Alfred Russel Wallace se, spinto da un’insaziabile curiosità, non avesse deciso di spingersi lungo i fiumi amazzonici e per le isole dell’Arcipelago Malese? La curiosità e la sete di conoscenza sono i motori che spingono i naturalisti di ieri e di oggi a divenire esploratori di nuovi e impensabili orizzonti della ricerca e di idee mai azzardate prima. In questa ventiduesima edizione del Darwin Day milanese celebreremo la nascita di Charles Darwin e della sua gloriosa teoria parlando di esplorazione dal punto di vista dei naturalisti, ma anche da quello delle piante e degli animali che si avventurano fuori dai limiti della loro distribuzione originaria per confrontarsi con le realtà ambientali nuove ed esotiche di altri continenti, degli ambienti insulari e delle città.

12 febbraio 2025 ESPLORATORI

14:00 Saluti istituzionali

Tommaso Sacchi - Assessore alla Cultura di Milano

Domenico Piraina - Direttore alla Cultura di Milano

14:30 Francesco Mezzalira

Ricercatore indipendente. Presidente degli Amici dei Musei di Vicenza

Dai viaggi del XIX secolo un nuovo paradigma per le scienze naturali

15:00 Stefano Schiaparelli

Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita - DISTAV

Storie dall’Antartide: scienza ed esplorazioni ai confini del mondo

15:30 Giorgio Chiozzi* e Giuseppe De Marchi**

*Museo di Storia Naturale di Milano

**Società Italiana di Scienze Naturali

Sulle tracce degli esploratori del passato: ricerca zoologica in Eritrea

16:00 Leonardo Latella

Museo di Storia Naturale di Verona

Dai tropici alle Alpi. Storie di ricerche faunistiche nelle profondità della Terra

16:30 Dibattito con il pubblico.

Modera: Marco Ferraguti

Università degli Studi di Milano – Statale

21:00 Carlo Faggi (Mago Fax)

Consulente CICAP

Illusionarium. Il Luna Park della Mente

13 febbraio 2025 ore 9.30 ALIENO A CHI?

09:30 Jacopo Pasotti

Giornalista, autore e fotografo

Esplorazione ed esplorazione scientifica

10:10 Piero Genovesi

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Servizio per

il coordinamento della fauna selvatica

Esplorazioni e specie aliene: ruolo degli spostamenti di piante e animali nella nostra storia

10:50 Serena Crocco* e Gabriele Galasso**

*Artista, direttrice artistica di Laboratorio Silenzio

**Museo di Storia Naturale di Milano

Riabitare le rovine: l’ex cimitero di Crescenzago, tra botanica e arte

11:30 Dibattito con il pubblico.

Modera: Giorgio Bardelli

Museo di Storia Naturale di Milano

13 febbraio 2025 ore 14.30 OLTRE LA SIEPE

14:30 Claudia Canedoli

Università degli Studi di Milano – Bicocca, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra

Oltre la Racovitzan shortfall: la biodiversità degli ambienti inesplorati

15:00 Adriano Martinoli

Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate

I mammiferi in città: “esploratori” urbani tra adattamenti e curiosità

15:30 Carlo Polidori

Università degli Studi di Milano – Statale, Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali

Aculei tra le strade: come api, vespe e formiche rispondono all’urbanizzazione

16:00 Alessandro Cini

Università di Pisa, Dipartimento di Biologia

I soliti noti e gli insoliti sospetti: un viaggio tra invasioni biologiche e società animali

16:30 Francesco Ficetola

Università degli Studi di Milano – Statale, Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali

Il ritiro dei ghiacciai e i cambiamenti degli ecosistemi polari e d’alta quota

17:00 Dibattito con il pubblico.

Modera: Michela Podestà

Museo di Storia Naturale di Milano