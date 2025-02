Live 25 febbraio: "L’Intelligenza artificiale e il futuro della ricerca"

Accademia dei Lincei

via della Lungara 10, Roma

Martedì 25 febbraio 2025

Ore 10:00-16:30

Il Gruppo 2003 per la ricerca, insieme all’Accademia dei Lincei, organizza un convegno dedicato all’Intelligenza Artificiale e al suo impatto sulle

diverse aree del sapere scientifico. Esperti provenienti da diverse discipline condivideranno le loro esperienze sull’uso dell’IA nei rispettivi ambiti e sulle sue prospettive future.

L’IA sta già rivoluzionando il nostro modo di studiare il clima e le scienze biomediche, migliorare la produzione agricola, accelerare le scoperte scientifiche e ottimizzare i processi decisionali in molti ambiti. Tuttavia, emergono anche interrogativi cruciali: quali rischi comporta l’adozione dell’IA su larga scala? Quali implicazioni etiche e normative dobbiamo considerare? Quali soluzioni possono garantire un equilibrio tra innovazione e sicurezza? Nel corso delle sessioni, analizzeremo sia le opportunità sia le sfide legate all’IA, cercando di delineare strategie concrete per un utilizzo responsabile e sostenibile. L’obiettivo di questo incontro è promuovere un confronto aperto e costruttivo che possa tradursi in azioni concrete per il futuro dell’IA in campo scientifico.

Programma

10:00 Registrazione presenze

10:20-10:30

Saluti e introduzione

Giorgio Parisi (Accademia dei Lincei)

Rocco De Nicola presidente Gruppo 2003

10:30-12:30

L’impatto dell’intelligenza artificiale sulla ricerca

Presentano: Nicolò Cesa Bianchi (Università degli studi, Milano, Accademia dei Lincei), Marco Conti (CNR), Giancarlo Fortino (Università della Calabria)

IA e Hard Science, Michele Parrinello (Istituto Italiano di Tecnologia, Genova)

(Istituto Italiano di Tecnologia, Genova) IA e Meteorologia, Umberto Modigliani (Centro di Calcolo ECMWF Bologna)

(Centro di Calcolo ECMWF Bologna) IA e Life Science, Cristina Messa (Fondazione Don Gnocchi, Università degli Studi Milano-Bicocca).

14:00-15:30

Discussione

Modera: Marco Gori (Università degli Studi di Siena)

Panelist: Maria Chiara Carrozza (presidente CNR); Roberto Navigli (La Sapienza Università di Roma); Ginevra Cerrina Feroni (Università degli Studi di Firenze); Enrico Pedemonte, giornalista e saggista; Andrea Rosati (European Federation of Animal Science)

15:30-16:15

Passato, presente e futuro dell’IA

Tomaso Poggio (MIT, Boston)

16:15-16:30

Conclusioni

