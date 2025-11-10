Martedì 11 novembre ore 14: premiazione dei vincitori della quarta edizione del Premio giovani ricercatrici e ricercatori

Martedì 11 novembre 2025, dalle ore 14:00 alle 17:30, presso la Sala Marconi del CNR (Piazza Aldo Moro 7, Roma), si terrà la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Premio Giovani Ricercatrici e Ricercatori del Gruppo 2003. Il premio ha selezionato dieci vincitori tra 470 candidature, valorizzando l'eccellenza della ricerca italiana in dieci ambiti di grande attualità scientifica. Sono state inoltre assegnate sedici menzioni speciali.
I dieci vincitori
- Alice Pieri (Università Politecnica delle Marche) - Agricoltura
- Riccardo Augello (Politecnico di Torino) - Astronautica
- Valeria Grisoni (INAF) - Astrofisica e Astronomia
- Lorenzo Fant (OGS Trieste) - Biodiversità
- Silvia Maritano (Università di Torino) - Cambiamento Climatico
- Giulio Rossolini (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa) - Cybersecurity
- Francesco Regazzoni (Politecnico di Milano) - Intelligenza Artificiale
- Chiara Sinisgalli (Università di Padova) - Medicina Personalizzata
- Camilla Medici (Università di Firenze) - Rischi Naturali e Antropici
- Valeria Pozzilli (Campus Bio-Medico di Roma) - Sclerosi Multipla
Programma
14:00-14:30 - Saluti istituzionali: Andrea Lenzi (presidente CNR) e Rocco De Nicola (presidente Gruppo 2003)
14:30-15:00 - Premiazione vincitori e conferimento menzioni speciali
15:00-16:30 - Presentazione delle ricerche da parte dei vincitori e menzionati
16:30-17:30 - Confronto "Il futuro della ricerca scientifica in Italia dopo il PNRR" con gli sponsor del Premio