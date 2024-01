Gli scienziati italiani più citati nel 2022 secondo Clarivate

Clarivate a fine 2023 ha pubblicato la sua lista di top scientist. Nel mondo della ricerca scientifica, il numero di citazioni di una pubblicazione è un indicatore chiave dell'impatto e del riconoscimento di uno scienziato. In quest'ottica, i "top scientist" sono quegli scienziati le cui ricerche vengono frequentemente citate da colleghi e specialisti, conferendo loro una posizione di rilievo nel panorama scientifico internazionale. Clarivate analizza questi dati e calcola il numero di citazioni ottenute dai lavori di ciascun scienziato. Per evitare manipolazioni Clarivate esclude le citazioni ottenute tramite articoli con più di 30 autori, oppure autocitazioni sospette e quelle ottenute da riviste predatorie.



Nel 2023, l'elenco degli scienziati più citati riflette un panorama di ricerca per la gran parte concentrato in pochi paesi: l’80% degli “highly cited” sta in soli 10 paesi.



A livello globale, la distribuzione geografica e disciplinare degli scienziati più citati è assai variegata. Paesi come gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Germania continuano a primeggiare.

L’Italia è tra questi per un soffio, tra il 9 e 10 posto*. È una novità rispetto al 2022.



USA: 2669 Cina: 1275 UK: 574 Germania 336 Australia: 321 Canada: 218 Paesi Bassi: 195 Francia: 139 Hong Kong: 120 Italia: 115*



Gli enti ospitanti giocano un ruolo cruciale nel supportare la ricerca d'avanguardia. Istituzioni come Harvard, Stanford e il MIT spiccano per il numero di scienziati affiliati presenti nella classifica:

Chinese Academy of Sciences, Cina: 270 Harvard University, USA: 237 Stanford University, USA: 126 National Institutes of Health (NIH) - USA, USA: 105 Tsinghua University, Cina: 78 Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA: 73 University of California System, USA: 71 University of Pennsylvania, USA: 63 University of Oxford, UK: 62 Max Planck Society, Germania: 59

L'analisi per categoria scientifica mostra una predilezione per aree come la medicina clinica, la biologia e la chimica, a riflesso del ruolo chiave di questi campi nell'attuale panorama scientifico. Settori emergenti come l'informatica e le tecnologie ambientali stanno guadagnando importanza, indicando un cambiamento verso tematiche legate all'high-tech e alla sostenibilità. Di seguito la classifica degli ambiti di ricerca per numero di ricercatori highly cited:

Agricultural Sciences: 117 Biology and Biochemistry: 282 Chemistry: 254 Clinical Medicine: 477 Computer Science: 96 Economics and Business: 86 Engineering: 131 Environment and Ecology: 137 Geosciences: 174 Immunology: 203

Focus sull'Italia

In Italia gli enti più rappresentati sono università storiche e istituzioni di ricerca di alto profilo:

Università di Milano: 7 Vita-Salute San Raffaele: 6 Università di Trento: 6 Università di Torino: 6 Università di Genova: 6 Università di Padova: 4 Università di Napoli Federico II: 4 Università di Bologna: 3 Humanitas: 3 Università Cattolica: 3

Per quanto riguarda le aree scientifiche, gli scienziati italiani eccellono soprattutto in medicina clinica e discipline trasversali, seguiti da settori come l'ingegneria e le scienze ambientali.

Highly Cited Researchers in Italia

Tra gli scienziati italiani più citati, spiccano nomi come Aldo Pietro Maggioni (medicina, ANMCO Firenze), con una presenza costante nella classifica negli anni 2014-2022. Di seguito gli italiani più presenti in classifica:

Aldo Pietro Maggioni: 9 Giuseppe Mingione: 7 Salvatore Siena: 7 Giuseppe Remuzzi: 7 Alberto Mantovani: 7 Antonio Palumbo: 6 Carlo La Vecchia: 6 Daniele Del Rio: 6 Raffaella Servadei: 6

Tutti gli highly cited italiani per il 2023

Nome Ambito Affiliazione 1 Affiliazione 2 Angeletti, Silvia Cross-Field University Campus Bio-Medico - Rome Italy, Italy Antinori, Spinello Cross-Field University of Milan, Italy Ascierto, Paolo A. Clinical Medicine Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale, Italy Asnicar, Francesco Cross-Field University of Trento, Italy Barbui, Corrado Psychiatry and Psychology University of Verona, Italy Bardelli, Alberto Cross-Field University of Turin, Italy Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Italy Bassetti, Matteo Immunology University of Genoa, Italy Battino, Maurizio Agricultural Sciences Marche Polytechnic University, Italy Jiangsu University, China Mainland Benvenuto, Domenico Cross-Field University Campus Bio-Medico - Rome Italy, Italy Biondi, Antonio Plant and Animal Science University of Catania, Italy Biondi-Zoccai, Giuseppe Cross-Field Sapienza University Rome, Italy Boffetta, Paolo Cross-Field University of Bologna, Italy State University of New York (SUNY) Stony Brook, United States Bonini, C. Cross-Field Vita-Salute San Raffaele University, Italy Borrelli, Pasquale Environment and Ecology University of Basel, Switzerland Roma Tre University, Italy Bresciani, Stefano Cross-Field University of Turin, Italy Bruzzone, Lorenzo Geosciences University of Trento, Italy Bugianesi, Elisabetta Cross-Field University of Turin, Italy Capasso, Raffaele Cross-Field University of Naples Federico II, Italy Catapano, Alberico L. Clinical Medicine University of Milan, Italy IRCCS Multimedica, Italy Cavo, Michele Clinical Medicine IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Italy Cecconi, Maurizio Clinical Medicine Humanitas University, Italy Cescatti, Alessandro Cross-Field European Commission Joint Research Centre, Belgium EC JRC ISPRA Site, Italy Chiarion-Sileni, Vanna Clinical Medicine IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV), Italy Chio, Adriano Neuroscience and Behavior A.O.U. Citta della Salute e della Scienza di Torino, Italy Ciccozzi, Massimo Cross-Field University Campus Bio-Medico - Rome Italy, Italy Ciceri, Fabio Cross-Field Vita-Salute San Raffaele University, Italy Comi, Giancarlo Cross-Field IRCCS Ospedale San Raffaele, Italy Corbetta, Maurizio Neuroscience and Behavior University of Padua, Italy Washington University (WUSTL), United States Crino, Lucio Clinical Medicine IRCCS Meldola (IRST), Italy University of Perugia, Italy Curigliano, Giuseppe Clinical Medicine University of Milano (UniMi), Italy IRCCS European Institute of Oncology (IEO), Italy De Angelis, Filippo Cross-Field University of Perugia, Italy Istituto Italiano di Tecnologia - IIT, Italy De Angelis, Maria Cross-Field Universita degli Studi di Bari Aldo Moro, Italy De Massis, Alfredo Economics and Business Free University of Bozen-Bolzano, Italy International Institute for Management Development (IMD), Switzerland; Lancaster University, United Kingdom Del Giudice, Manlio Social Sciences Link Campus University, Italy Del Rio, Daniele Cross-Field University of Parma, Italy Demichelis, Francesca Cross-Field University of Trento, Italy Drouet, Laurent Cross-Field Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), Italy Dunlop, Ewan D. Engineering Commiss European Communities, Italy Ercolini, Danilo Cross-Field University of Naples Federico II, Italy Esposito, S. Cross-Field University of Milan, Italy Fava, Giovanni A. Psychiatry and Psychology University of Bologna, Italy State University of New York (SUNY) Buffalo, United States Filippi, Massimo Neuroscience and Behavior Vita-Salute San Raffaele University, Italy Fortino, Giancarlo Computer Science University of Calabria, Italy Franceschi, Claudio Cross-Field University of Bologna, Italy Frattini, Federico Economics and Business Polytechnic University of Milan, Italy Frisoni, Giovanni B. Cross-Field IRCCS Fatebenefratelli, Italy Gai, Francesco Cross-Field Istituto Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA-CNR), Italy Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Italy Galli, Massimo Cross-Field University of Milan, Italy Galvano, Fabio Agricultural Sciences University of Catania, Italy Garassino, Marina Chiara Clinical Medicine Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori Milan, Italy Garlanda, Cecilia Immunology Humanitas University, Italy Gasbarrini, Antonio Cross-Field Catholic University of the Sacred Heart, Italy Gasco, Laura Plant and Animal Science University of Turin, Italy Gastaldelli, Amalia Cross-Field Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Italy Giacca, Mauro Cross-Field International Center for Genetic Engineering & Biotechnology (ICGEB), Italy Giacobbe, Daniele Roberto Cross-Field University of Genoa, Italy IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Italy Giampieri, Francesca Agricultural Sciences Marche Polytechnic University, Italy Universidad Europea del Atlantico, Spain Giorgi, Filippo Geosciences Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Italy Giustina, Andrea Cross-Field Vita-Salute San Raffaele University, Italy Gobbetti, Marco Cross-Field Universita degli Studi di Bari Aldo Moro, Italy Godos, Justyna Agricultural Sciences University of Catania, Italy Grancini, Giulia Cross-Field University of Pavia, Italy Grosso, Giuseppe Agricultural Sciences University of Catania, Italy* Izzo, Angelo A. Pharmacology and Toxicology University of Naples Federico II, Italy Kraus, Sascha Economics and Business Free University of Bozen-Bolzano, Italy University of Johannesburg, South Africa La Vecchia, Carlo Clinical Medicine University of Milan, Italy IRCCS Mario Negri, Italy Landi, Francesco Cross-Field Catholic University of the Sacred Heart, Italy IRCCS Policlinico Gemelli, Italy Lippi, Giuseppe Clinical Medicine University of Verona, Italy Locatelli, Franco Cross-Field IRCCS Bambino Gesu, Italy Lonardo, Amedeo Cross-Field Universita di Modena e Reggio Emilia Hospital, Italy Maggioni, Aldo Pietro Clinical Medicine Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), Italy Fondazione Ricerca e Salute, Italy Maio, Michele Clinical Medicine University of Siena, Italy University Hospital of Siena, Italy Mandala, Mario Clinical Medicine ASST Papa Giovanni XXIII, Italy Manna, Liberato Cross-Field Istituto Italiano di Tecnologia - IIT, Italy Beijing Institute of Technology, China Mainland Mantovani, Alberto Immunology Humanitas University, Italy IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Italy Marchese, Anna Cross-Field University of Genoa, Italy Marzo, Vincenzo Di Cross-Field Laval University, Canada Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Italy Mazzaferro, Vincenzo Cross-Field Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori Milan, Italy Merlini, Giampaolo Clinical Medicine University of Pavia, Italy Montorsi, Francesco Clinical Medicine IRCCS Ospedale San Raffaele, Italy Mosconi, Edoardo Cross-Field King Saud University, Saudi Arabia Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Italy Muraro, Antonella Immunology University of Padua, Italy Murray, Robin M. Psychiatry and Psychology King's College London, United Kingdom University of Palermo, Italy Nannipieri, Paolo Agricultural Sciences University of Firenze, Italy Parati, Gianfranco Cross-Field IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Italy Pasolli, Edoardo Cross-Field University of Trento, Italy Passerini, Stefano Cross-Field Sapienza University Rome, Italy Karlsruhe Institute of Technology, Germany Pelosi, Paolo Cross-Field University of Genoa, Italy Perugini, Marco Psychiatry and Psychology University of Milano-Bicocca, Italy Pesenti, Antonio Clinical Medicine University of Milano-Bicocca, Italy Petrozza, Annamaria Environment and Ecology Istituto Italiano di Tecnologia - IIT, Italy Petruzzelli, Antonio Messeni Economics and Business Politecnico di Bari, Italy Pezzulo, Giovanni Cross-Field Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Italy Piccolo, Stefano Molecular Biology and Genetics University of Padua, Italy Polini, Marco Cross-Field University of Pisa, Italy Regoli, Francesco Cross-Field Marche Polytechnic University, Italy Remuzzi, Giuseppe Clinical Medicine IRCCS Mario Negri, Italy Rocca, Maria A. Neuroscience and Behavior Vita-Salute San Raffaele University, Italy Rossolini, Gian M. Cross-Field University of Florence, Italy Sandri, Marco Cross-Field University of Padua, Italy Veneto Institute of Molecular Medicine, Italy Santoro, Gabriele Cross-Field University of Turin, Italy Scaldaferri, Franco Cross-Field Catholic University of the Sacred Heart, Italy Schiavone, Achille Cross-Field University of Turin, Italy Schünemann, Holger J. Clinical Medicine McMaster University, Canada Humanitas University, Italy Schünemann, Holger J. Social Sciences McMaster University, Canada Humanitas University, Italy Scuotto, Veronica Cross-Field University of Naples Federico II, Italy Segata, Nicola Biology and Biochemistry University of Trento, Italy IRCCS European Institute of Oncology (IEO), Italy Segata, Nicola Microbiology University of Trento, Italy IRCCS European Institute of Oncology (IEO), Italy Siano, Pierluigi Engineering King Saud University, Saudi Arabia* University of Salerno, Italy Sica, Antonio Cross-Field University of Eastern Piedmont Amedeo Avogadro, Italy Siena, Salvatore Clinical Medicine University of Milan, Italy Ospedale Niguarda Ca' Granda, Italy Soffietti, Riccardo Cross-Field A.O.U. Citta della Salute e della Scienza di Torino, Italy Sormani, Maria Pia Neuroscience and Behavior University of Genoa, Italy Sternberg, Cora N. Clinical Medicine Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, Italy Targher, Giovanni Clinical Medicine University of Verona, Italy Tett, Adrian Cross-Field University of Trento, Italy Vannucchi, Alessandro Maria Clinical Medicine University of Florence, Italy Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Italy Ventura, Marco Cross-Field University of Parma, Italy Veronese, Nicola Psychiatry and Psychology King Saud University, Saudi Arabia University of Palermo, Italy Viale, Giuseppe Clinical Medicine University of Milan, Italy Viscoli, Claudio Cross-Field University of Genoa, Italy Vismara, Silvio Economics and Business University of Bergamo, Italy Vita, Antonio Psychiatry and Psychology University of Brescia, Italy Zangrillo, Alberto Cross-Field Vita-Salute San Raffaele University, Italy

Parte del testo di questo articolo è stato scritto chiedendo a ChatGpt+ di analizzare i dati pubblicati da Clarivate https://clarivate.com/highly-cited-researchers/?action=clv_hcr_members_f... relativi all’anno 2023. I dati sono ricavati sia dalla pagina di Clarivate sia ottenuti da calcoli preliminari di ChatGpt e poi verificati sul db. Questi dati sono comunque soggetti a una inconsistenza del db stesso dovuta a una duplicazione degli scienziati citati che non è stato possibile correggere se non per l’Italia (Clarivate attribuisce all’Italia 115 top scientist ma al momento in cui pubblichiamo questo articolo se ne possono contare 114 a causa di un duplicato: Nicola Segata appare due volte in due categorie diverse). Clarivate dichiara che gli scienziati possono comparire più volte nel suo db a causa di questa scelta ma non attribuisce un codice univoco nel db pubblicato e rende impossibile fare calcoli che escludano scienziati citati in campi diversi. Per questo motivo Clarivate sostiene per che l’elenco è di 7125 scienziati, ma a seconda di diverse strategie per ridurre i duplicati si possono contare circa 6800 scienziati unici. Una riduzione significativa che se applicate alla classifiche potrebbe cambiare l’ordine delle classifiche per paese e per istituzione di appartenenza.

I prompt inseriti in ChatGPT 4+

Prompt: L'elenco degli scienziati è stabile nel tempo oppure c'è molto turn over? Conta quanti scienziati compaiono in tutti gli anni e via via solo in uno

ChatGPT

L'analisi degli scienziati citati nell'elenco dal 2014 al 2023 mostra il seguente pattern di presenza:

19.118 scienziati compaiono solo in un anno.

4.385 scienziati compaiono in due anni.

2.307 scienziati compaiono in tre anni.

2.140 scienziati compaiono in quattro anni.

1.678 scienziati compaiono in cinque anni.

348 scienziati compaiono in sei anni.

288 scienziati compaiono in sette anni.

88 scienziati compaiono in otto anni.

31 scienziati compaiono in nove anni.

Questi dati suggeriscono che c'è un significativo turnover nell'elenco degli scienziati più citati di anno in anno, con solo una piccola frazione di scienziati che rimane costantemente presente nell'intero periodo di dieci anni. ​​

Prompt: Quali scienziati compaiono in più anni

ChatGPT

Gli scienziati che sono comparsi più frequentemente nell'elenco, ovvero per il maggior numero di anni, sono i seguenti:

Peidong Yang - presente in tutti i 10 anni.

Dongyuan Zhao - presente in tutti i 10 anni.

Younan Xia - presente in tutti i 10 anni.

Hans-Walter Rix - presente in tutti i 10 anni.

Alan Conrad Bovik - presente in 9 anni.

Banglin Chen - presente in 9 anni.

Kun-Liang Guan - presente in 9 anni.

Kurunthachalam Kannan - presente in 9 anni.

Sheng Yang He - presente in 9 anni.

Guang-Bin Huang - presente in 9 anni.

Questi scienziati hanno dimostrato una notevole costanza nella loro presenza nell'elenco degli scienziati più citati nel corso di un decennio. ​​

Questi dati suggeriscono che in queste nazioni, gli scienziati tendono a rimanere nell'elenco degli scienziati più citati per un periodo più lungo rispetto ad altre nazioni. Questo potrebbe riflettere una maggiore stabilità o longevità nelle carriere accademiche e di ricerca in queste aree. ​​



Prompt: Individua nei vari paesi eventuali diverse situazioni rispetto alla distribuzione delle discipline e al turn over



ChatGPT

L'analisi della distribuzione delle discipline e del turnover degli scienziati in Italia rispetto ad altri paesi comparabili (Spagna, Francia, Germania) rivela alcune differenze interessanti:

Distribuzione delle Discipline

In Italia, la categoria "Medicina Clinica" è predominante, seguita da "Cross-Field" e "Chimica". Al contrario, categorie come "Biologia e Biochimica" hanno una rappresentanza minore.

In Francia e Germania, "Cross-Field" e "Medicina Clinica" sono predominanti, ma si nota anche una forte presenza in "Chimica" e "Biologia e Biochimica".

La Spagna mostra un pattern simile all'Italia, con una forte presenza in "Medicina Clinica" e "Cross-Field".

Turnover degli Scienziati

La media degli anni di presenza degli scienziati per ciascun paese è abbastanza simile, indicando un turnover simile tra questi paesi:

Francia: 2.29 anni

Germania: 2.36 anni

Italia: 2.17 anni

Spagna: 2.32 anni

Conclusioni

Nonostante alcune variazioni nella distribuzione delle discipline, i paesi paragonati mostrano un pattern di turnover simile.

L'Italia, come gli altri paesi analizzati, ha una forte concentrazione in "Medicina Clinica" e "Cross-Field".

La diversità nelle discipline potrebbe riflettere differenze nelle priorità di ricerca e nei finanziamenti in questi paesi. ​​